От режиссера «9 ½ недель»: вышел трейлер нового триллера с Беном Аффлеком «Глубокие воды»

Эдриан Лайн впервые за 20 лет выпустил фильм о поглощающей любви.

Вышел в свет тизер-трейлер эротического триллера Эдриана Лайна «Глубокие воды». Режиссер известен такими картинами, как «9 ½ недель», «Роковое влечение», «Лолита», «Непристойное предложение», «Неверная».

Картина «Неверная» 20 лет оставалась последней в послужном списке Эдриана Лайна. И вот после длительного перерыва гений от киноискусства решился создать новый любовный шедевр.

Главные роли в фильме, поставленном по одноименному роману американской писательницы Патриции Хайсмит («Незнакомцы в поезде», «Талантливый мистер Рипли» и другие), исполнили дважды лауреат премии «Оскар» Бен Аффлек и Ана де Армас.

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На первый взгляд, у Вика (Бен Аффлек) и Мелинды (Ана де Армас) есть все, о чем можно мечтать – очаровательная дочка, роскошный дом и успешные друзья. Но их брак превратился в порочную игру, где она намеренно не скрывает свои измены, а он прощает ей все. Когда одного из ее любовников находят мертвым, супругов все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи.

Картина выйдет в российский кинопрокат 18 марта.

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