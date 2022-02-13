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Создатель хоррора «Прочь» снял новый фильм ужасов «Нет»

Вышел трейлер новой режиссерской работы Джордана Пила.

Создатель хоррора «Прочь» снял новый фильм ужасов «Нет»
Хоррор «Нет». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года.

13 февраля студия Universal Pictures опубликовала трейлер нового фильма ужасов от режиссера Джордана Пила, снявшего такие выдающиеся хорроры, как «Прочь» (2017) и «Мы» (2019).

Его новое творение тоже называется довольно лаконично – Nope («Нет»). И основные роли в нем также сыграли темнокожие актеры, в том числе известный фанатам киновселенной Marvel Дэниэл Калуя.

На этот раз сюжет развернется на ранчо в Калифорнии, обитатели которого подверглись атаке загадочного явления, пришедшего с неба. Трейлер не дает четкого представления о том, что напало на людей – монстр, инопланетяне или древнее проклятие, — от чего еще больше интригует.

Напомним, что фильмы ужасов Пила не только щекочут нервы зрителям, но и поднимают острые социальные темы. Его картина «Прочь» удостоилась «Оскара» за лучший оригинальный сценарий и была высоко оценена критиками.

Дата премьеры нового фильма в Америке – 22 июля 2022 года. О российском прокате пока нет информации.

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