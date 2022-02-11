Когда ребенок пропадает дома: вышел трейлер триллера про соседей «Многоэтажка»

Видеосервис Start объявил о премьере своего оригинально полнометражного фильма. Это будет триллер под названием «Многоэтажка», снятый режиссером «Вампиров средней полосы» Антоном Масловым. Для постановщика это тоже дебют в полном метре.

Главные роли в картине исполнили Денис Никифоров, Дарья Щербакова, Татьяна Догилева и Наталья Земцова. 11 февраля в Сети появился трейлер проекта.

По сюжету девушка-подросток как обычно возвращается домой, звонит в домофон, отец открывает ей дверь, но дочь не поднимается в квартиру. Обеспокоенный мужчина начинает искать очевидцев среди своих соседей по многоэтажному дому, но сталкивается с безразличием и мелочностью людей, живущих в «муравейнике».

«Идея создания фильма появилась еще три года назад. В какой-то день моя жена зашла в подъезд, но в квартире оказалась только через 15 минут. Насколько страшно потерять человека в подъезде собственного дома, подумал я в тот момент. И самое главное, к кому обратиться? — рассказывает режиссер Антон Маслов. — Но поиски пропавшей девочки в подъезде — это всего лишь движок истории. Наше кино в первую очередь про соседей. О реакции людей на чужую боль и проблему. Мы каждый день закрываемся друг от друга, стараемся не видеть и не вмешиваться. Чем выше многоэтажки и чем больше нас рядом, тем дальше мы становимся друг от друга. Это опасный симптом».

В новом фильме есть элементы психологического триллера, драмы и детектива, нашлось место и юмору, но главное — это образы соседей, в которых каждый зритель узнает своих «близких» людей.

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В картине задействованы более 60 актеров. Приятных и не очень соседей играют Дмитрий Лысенков, Михаил Жигалов, Артур Ваха, Николай Шрайбер, Анна Котова-Дерябина, Павел Ворожцов и другие любимые зрителями артисты.

Премьера фильма «Многоэтажка» состоится 3 марта на видеосервисе Start.

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