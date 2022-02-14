У 55-летнего Виктора Дробыша родился четвертый внук

Пополнение случилось у звездного наследника Валерия Дробыша и Саши Гурковой. Они вновь стали родителями. Семейная пара принимает поздравления от поклонников.

Виктор Дробыш помог многим исполнителям стать известными. Он работает с Кристиной Орбакайте, Валерией и другими известными персонами.

Виктор также написал хит Party for Everybody для «Бурановских бабушек». Композитор счастлив в браке со второй женой Татьяной Дробыш. У них есть дочка Лидия и сын Даниил. А от первого брака у него также есть сыновья Валерий и Иван.

Мало кто знает, что Дробыш давно стал дедушкой. У него растут внуки. У Саши Гурковой и Валерия Дробыша есть двое сыновей и дочка. А 14 февраля пара показала новорожденного.

Они снова стали родителями. Примечательно, что Саша не скрывала свою беременность. Она записывала новые песни, демонстрируя большой живот. А вот 14 февраля артистка опубликовала долгожданные кадры из роддома.

«Love is», — написала она.

Поклонники и друзья принялись поздравлять пару. Многие отметили, что молодая мама хорошо выглядит. 33-летняя Саша признается, что раньше и не думала быть многодетной мамой, но очень рада этому факту.

«С радостью! Поздравляю с новой жизнью в ваших руках! Прекрасные родители! Малышу — расти и радоваться!», «Ого, поздравляю вас», «В такой день такие кадры», «Это точно любовь», — прокомментировали пост подписчики.

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