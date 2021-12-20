Путь на музыкальный олимп: как Виктор Дробыш покорил российскую эстраду и любимую жену

В этом году продюсер и композитор отметил 55-летие.

Валерия, Григорий Лепс, Стас Пьеха, Слава и десятки других звезд, кто радует на протяжении многих лет своими хитами, сотрудничают с Виктором Дробышем.

11 лет назад композитор и продюсер получил звание заслуженного артиста России, а в 2012-м «Бурановские бабушки» под его руководством заняли второе место на «Евровидении». История успеха музыканта — в материале Teleprogramma.pro.

Виктор Дробыш: детство и начало карьеры

Виктор Дробыш родился 27 июня 1966 года в Ленинграде. Его родители не имели никакого отношения к музыке. Папа Яков Дробыш работал токарем, а мама Надежда Дробыш — педиатр.

Когда-то они приехали в северную столицу из Белоруссии. Жили скромно и не могли позволить себе лишний раз купить какую-либо дорогую вещь. Но мечту сына отец все-таки исполнил.

Когда Виктору было пять лет, он решил освоить фортепиано. Цена его была примерно такая же, как и у автомобиля, но чего не сделаешь ради маленького сына. Так в жизни будущего композитора появился первый музыкальный инструмент.

Вдоволь наигравшись, Виктор решил освоить фортепиано на профессиональном уровне и в возрасте шесть лет отправился в музыкальную школу. Прошло несколько лет, и Виктор увлекся футболом, а затем стал грезить о небе — хотел быть летчиком или авиаконструктором.

Но отец настоял на том, чтобы сын продолжал заниматься музыкой. Так, в 1981-м, после окончания средней школы, Виктор стал студентом Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова.

Творческая карьера Виктора Дробыша началась с группы «Земляне» в конце 1980-х. В коллектив он попал по приглашению гитариста Игоря Романова.

Виктор был клавишником и прекрасно смотрелся на сцене благодаря природным данным — высокий стройный блондин с открытой улыбкой. К слову, рост Виктора — 177 см, а вес — 76 кг. Они гастролировали по всей стране, а позже группа распалась.

После этого все тот же Игорь Романов создал новую группу — «Союз». Через время, в 1990-м, Дробыш перешел в коллектив «Пушкинг», основал который певец Константин Шустарев.

Они записали демо-пластинку, которую оценили немецкие продюсеры. Именно тогда музыканты отправились в Германию, где записали полноценный диск.

В 1996-м Виктор Дробыш решился на переезд в Германию, где впервые попробовал себя в продюсировании. Подопечными Дробыша стали музыканты немецких групп No Angels и Culture Beat.

Настоящая слава к Виктору пришла во время работы с коллективом BG The Prince Of Rap. Их песни занимали лидирующие позиции в европейских хит-парадах. Но особых успехов в этом бизнесе Дробыш так и не достиг, поэтому решился на переезд в Финляндию, где жили родственники его первой жены, поэтессы Елены Стюф.

Там Дробыш начал работать на финско-российском радио «Спутник», а через время занял кресло вице-президента радиостанции. Параллельно основал группу Pets. Одна из их песен — Da Di Dam — стала очень популярна в Финляндии и Германии, а позже принесла композитору престижную награду Германии — «Золотой диск».

В 2002-м Дробыш решил работать с отечественными исполнителями и вернулся в Россию. Его первыми партнерами стали Кристина Орбакайте и Валерия. Виктор написал для них композиции, мгновенно получившие статус хитов. Тогда и появились знаменитые «Часики» Валерии и Da Di Dam Орбакайте.

После такого успешного старта в России к композитору потянулись и другие звезды. Так он стал продюсером Натальи Подольской, Стаса Пьехи, Прохора Шаляпина.

Виктор Дробыш: «Фабрика звезд» и проекты

Популярность Дробыша как композитора и продюсера стремительно росла. Именно поэтому в 2004-м Игорь Крутой пригласил его на шоу «Фабрика звезд – 4». Поработав с талантами, Виктор решил открыть собственный продюсерский центр.

Так появился «Продюсерский Центр Виктора Дробыша», в котором занимались продвижением начинающих исполнителей практически всей «Фабрики звезд – 3».

В 2006-м Дробыш стал генеральным продюсером «Фабрики звезд – 6». И тогда же начал инициировать «Национальную музыкальную корпорацию». Гендиректором в ней он стал в 2010 году.

В 2012-м Дробыш написал песню Party for Everybody, с которой «Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидении».

С 2017 года Виктор Дробыш вошел в состав жюри шоу «Ты супер!» на НТВ. В проекте принимают участие юные таланты, оставшиеся без попечения родителей.

В конце того же года композитор стал продюсером «Новой Фабрики звезд», а после открыл первую в своем роде онлайн-академию «Формула звезды». Там проходят отбор новые артисты, в которых Дробыш видит будущих звезд.

Виктор Дробыш: доход

Ежегодный доход Дробыша превышает пять миллионов долларов. По слухам, состояние продюсера составляет более 50 миллионов долларов.

Известно, что на имя композитора зарегистрировано десять организаций в самых разных областях: радиовещание, искусство, финансово-промышленные группы. Ну а самой успешной из них оказалось «Первое музыкальное издательство». Этой фирмой, которая в прошлом году принесла 177 миллионов рублей, Дробыш руководит вместе с Константином Меладзе. Об этом писала «Комсомольская правда».

Виктор Дробыш: личная жизнь, дети, внуки

Впервые в ЗАГС Виктор Дробыш отправился в 20 лет. Его первой женой была финская поэтесса Елена Стюф. В 1987-м на у Дробыша родился сын Валерий, а в 1999-м — Иван. Оба наследника продолжили его дело. Валерий стал партнером отца в сфере бизнеса, а Иван — барабанщиком.

Супруги расстались в 2004-м, после того как двумя годами ранее Дробыш решил вернуться в Россию, а Елена захотела жить в Финляндии. Они сохранили дружеские отношения, но личную жизнь композитор устроил не сразу.

Осенью 2007-го в компании общих друзей Виктор встретил Татьяну Нусинову. Всего через несколько недель он признался в любви и предложил ей руку и сердце. А в июне 2008 года влюбленные оформили свои отношения.

В 2010 году у них родилась дочь Лида, а через год, в декабре 2011-го, — сын Даниил. Кроме того, у Татьяны есть сын от первого брака — Антон.

Виктор Дробыш — счастливый дедушка. У музыканта уже четверо внуков, родителями которых стали старший сын Дробыша Валерий и певица Саша Гуркова.

больше по теме Ушедшая со скандалом от Фадеева Наргиз озвучила свой странный райдер Певица призналась, что может позволить себе алкоголь во время концерта.

Виктор Дробыш: скандалы и высказывания

К своим подопечным Виктор Дробыш относится с особым трепетом, поэтому может даже поскандалить из-за них. Так, например, в 2011-м Дробыш высказался в адрес Сергея Мазаева и Дмитрия Шепелева, которые раскритиковали группу «Челси».

Осенью 2014-го Дробыш поссорился с певицей Еленой Ваенгой. Все дело в том, что номера артистки не оказалось в творческом вечере композитора, а ее песни перестали звучать в эфире «Русского Радио», с которым продюсер тесно сотрудничает. О скандале написали буквально все СМИ, а Виктор отметил, что у него с Ваенгой просто закончился контракт.

А вот скандал с Настасьей Самбурской — отдельная история в жизни композитора. С актрисой он начал сотрудничество в 2015-м.,но успеха на сцене Самбурская не добилась и подала на композитора в суд.

Буквально летом этого года стало известно, что композитор требует вернуть якобы потраченные на раскрутку актрисы 13,5 млн рублей компенсации. В итоге Самбурская выиграла суд, доказав, что никакой раскрутки она так и не получила.

В 2017-м Дробыш раскритиковал творчество Ольги Бузовой, отметив, что «горе-певица» не добьется никакого успеха на сцене. Бузова не стала молчать в ответ и высказалась, что продюсер решил прославиться за ее счет.

В конце этого года Дробыш стал участником программы Иды Галич на «Муз-ТВ» «Звезда в ответе», где порекомендовал Филиппу Киркорову идти в охранники. Поп-король молчать не стал и опубликовал эмоциональный текст в «Инстаграме», отметив, что Дробыша для него теперь просто не существует.

Ну а самый первый скандал с именем композитора случился еще в 2008-м. Тогда Илья Лагутенко и треш-шапито КАЧ спели песню с нецензурными выражениями, где присутствовало имя Виктора Дробыша. Он молчать не стал и подал в суд, выиграв порядка 13 тысяч рублей.

Виктор Дробыш: последние новости

Недавно Виктор Дробыш начал сотрудничество с певицей Наргиз, которая ранее со скандалом ушла от Максима Фадеева. А буквально в конце ноября композитор получил награду Leaders Awards 2021 — «За вклад в развитие музыкальной индустрии».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.