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Поет и танцует: дочка Орбакайте в платье из органзы и укороченном пуховике «оторвалась» на вечеринке

Певица сводила наследницу на праздник, где девятилетняя внучка Аллы Пугачевой не только повеселилась, но и спела для клипа.

Поет и танцует: дочка Орбакайте в платье из органзы и укороченном пуховике «оторвалась» на вечеринке
Кристина Орбакайте и Клавдия Земцова. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Кристина Орбакайте признавалась, что в молодости много гастролировала, поэтому своему старшему сыну Никите Преснякову уделяла не так много времени как хотела. От бизнесмена Руслана Байсарова она родила еще одного сына Дени.

Но и этот союз был непрочным. Но свою любовь артистка встретила в уже зрелом возрасте. Она счастлива в браке с Михаилом Земцовым. У их подрастает дочка Клавдия.

Внучка Аллы Пугачевой все чаще просится с мамой на красную дорожку и теперь регулярно появляется с родителями на светских раутах. Несколько лет назад Клавдия также стала петь, но на сцене она пока выступает не часто.

Недавно Орбакайте отдохнула с семьей в Майами. Там ее наследница отметилась на празднике с восьмилетней блогерши Насти Лайк. Для такого случая она принарядилась в небесно-голубое платье из органзы и укороченный пуховик серебристого цвета.

На вечеринке Клавдия повеселилась с другими детьми. Ей также удалось сняться в клипе с именинницей. Они исполнили свою версию песни Happy Birthday.

Поклонники поразились тому, как дочка Орбакайте выросла.Многие посчитали, что она стала еще больше похожа на отца. «Какая красивая у вас Клавочка, повзрослела!, «Ну копия папы», «Как поет, достойная смена растет», «Платье просто волшебное», «Какая нежная девочка», «Куколки», «Классно спели», «Мамина гордость». «Ну папины черты! Особенно улыбка», — прокомментировали пост подписчики.

Клавдия Земцова и Настя Лайк. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

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