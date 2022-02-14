За мгновение до поцелуя: Юлия Меньшова на редком фото показала романтику с мужем

Единственная дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, редко показывает в Сети кадры из личной жизни. Но в День Святого Валентина сделала исключение и достала из семейного альбома фото, на котором они с мужем Игорем Гординым готовы слиться в поцелуе, влюбленные и счастливые.

«Мы с мужем встретились у Пушкина. Спасибо, Александр Сергеевич, — все случилось вовремя, никто не опоздал. Нет, не 14 февраля. В апреле. 1996 года. Потому что февраль в России мало подготовлен к романтическим прогулкам по вечерам», — вспомнила звезда.

Меньшова не имеет ничего против Дня Святого Валентина и считает, что 14 февраля – дополнительный повод сказать близким, как они дороги.

С Игорем Гординым, напомним, актриса замужем с 1996 года. За это время они стали родителями дважды – у них сын и дочь.

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