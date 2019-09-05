Юлия Меньшова назвала главную ошибку женщин в браке

Ведущая шоу «Наедине со всеми» уверена, что нельзя контролировать мужчин.

Телеведущая вот уже 20 лет как счастлива в браке с актером Игорем Гординым, воспитывает двух детей и успевает регулярно записывать выпуски авторской передачи.

Жизнь Юлии кажется примером для многих женщин. А потому звездную блондинку часто спрашивают, как же ей удалось сохранить отношения и любовь с мужем на протяжении стольких лет.

Оказалось же, все куда проще. И главное правило Меньшой — это доверять своему любимому человеку.

«Я, как и любая женщина, очень ревнивая. Но я никогда не контролировала своего мужа. Предпочитаю доверять и вообще считаю, что контроль разрушает отношения», — заметила она.

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Любопытно, что Юлия и Игорь даже как-то расставались на четыре года. Тогда у телеведущей накопилась усталость от двух маленьких детей, а Гордину надоело, что его зовут «мужем Меньшовой». Однако паре хватило этого времени, чтобы переосмыслить собственные отношения и съехаться снова.