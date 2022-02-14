Папа придет в восторг: шестилетняя дочка Климовой от Месхи похвасталась новой стрижкой

Многодетная актриса Екатерина Климова в минувшие выходные сама подстригла свою младшую дочку, шестилетнюю Беллу от актера Гелы Месхи. У девочки выросли довольно длинные локоны, но мама, не моргнув и глазом, отстригла их коротко, сделав девочке каре.
Поначалу Белла сокрушалась, что лишилась волос. Но спустя время, когда уже попривыкла к новой стрижке, осталась довольна результатом преображения. А когда счастлива дочка – счастливы и мама с папой.
«Ну покажи прическу свою новую! Нравится?», — произнесла мама за кадром, показывая всем в Сети, как теперь выглядит дочка Месхи. «Да!», — довольно ответила Белла, уже оценившая стильность своего нового образа.
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