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«Где мои волосы?!»: Климова собственноручно отрезала длинные волосы дочке от Месхи

Актриса, не моргнув глазом, подстригла малышку Беллу под мальчика.

«Где мои волосы?!»: Климова собственноручно отрезала длинные волосы дочке от Месхи
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/ klimovagram

Звезда кино и сериалов Екатерина Климова – не только успешная актриса, но и многодетная мама. У нее четверо детей – две дочери и два сына, самой младшей из наследников, Белле от актера Гелы Месхи, шесть лет.

В выходные Климова сама решила постричь младшую дочку. Времени на парикмахерскую у актрисы не нашлось, так что она, вооружившись ножницами, лично изменила прическу Изабелле.

«Готова?», — спросила мама. И начала резать. Тут же на пол начали падать длинные концы обрезанных локонов. «Мои волосы! Где мои волосы?!», — начала причитать малышка.

Происходящее на камеру снимала старшая дочь Климовой, 19-летняя Лиза. Результат ошарашил маленькую Изабеллу, лишившуюся длинных волос.

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