«Подобно системе IOS»: Анастасия Костенко рассказала о переменах после рождения третьего ребенка

Модель позировала с дочерями и новорожденным сыном, прильнув к любимому мужу.

Жена спортсмена Дмитрия Тарасова продемонстрировала свежую фотографию в компании троих детей и мужа. Анастасия Костенко призналась, что теперь она по-новому смотрит на жизнь.

Напомним, недавно Тарасов и Костенко стали родителями в третий раз. У знаменитостей родился долгожданный сын, которого назвали Алексеем. Молодые родители с радостью делятся каждым моментом с новорожденным мальчиком.

А недавно Анастасия рассказала, как сильно изменилась ее жизнь после рождения сына.

«Неделю назад я родила. Жизнь, подобно системе IOS, обновилась до последней версии и приходится привыкать к новому или иначе говоря –адаптировать систему под себя, как удобно нам. Спасибо каждому за поддержку!», – написала Костенко.

«Самое главное – моему любимому мужчине и нашим детям, которые так здорово мне помогают, нашим родным и близким. Это такое счастье, безусловно, но и ответственность тоже высокая. Я обязательно отвечу на все уместные и интересующие вас вопросы, не теряйте меня», – заявила Костенко.

Напомним, ранее Анастасия Костенко запечатлела новорожденного сына в маленькой кроватке. Наследник футболиста Тарасова сладко потягивался в черных ползунках.

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