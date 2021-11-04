«Подобно системе IOS»: Анастасия Костенко рассказала о переменах после рождения третьего ребенка

Жена спортсмена Дмитрия Тарасова продемонстрировала свежую фотографию в компании троих детей и мужа. Анастасия Костенко призналась, что теперь она по-новому смотрит на жизнь.
Напомним, недавно Тарасов и Костенко стали родителями в третий раз. У знаменитостей родился долгожданный сын, которого назвали Алексеем. Молодые родители с радостью делятся каждым моментом с новорожденным мальчиком.
А недавно Анастасия рассказала, как сильно изменилась ее жизнь после рождения сына.
«Неделю назад я родила. Жизнь, подобно системе IOS, обновилась до последней версии и приходится привыкать к новому или иначе говоря –адаптировать систему под себя, как удобно нам. Спасибо каждому за поддержку!», – написала Костенко.
«Самое главное – моему любимому мужчине и нашим детям, которые так здорово мне помогают, нашим родным и близким. Это такое счастье, безусловно, но и ответственность тоже высокая. Я обязательно отвечу на все уместные и интересующие вас вопросы, не теряйте меня», – заявила Костенко.
Напомним, ранее Анастасия Костенко запечатлела новорожденного сына в маленькой кроватке. Наследник футболиста Тарасова сладко потягивался в черных ползунках.
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