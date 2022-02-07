Длинноволосая красавица: Дмитрий Тарасов показал, как выглядит его старшая дочь-подросток от первой жены

Футболист Дмитрий Тарасов давно стал многодетным отцом. Четвертого ребенка, долгожданного сына, ему подарила третья жена Анастасия Костенко после того, как родила двоих дочек. Первенцу спортсмена, дочери Ангелине от первого брака с Оксаной Пономаренко, в этом году исполнится 13 лет.

Как повзрослела и расцвела его старшая дочка, Тарасов показал накануне в своем микроблоге. Счастливый отец отмечал двухлетие средней малышки Евы, и старшая сестренка тоже присутствовала в новой семье папы.

Дочь-подросток заметно преобразилась, у нее длинные русые волосы, она очень похожа на папу. Несколько лет назад она не общалась с отцом, потому что, как утверждал футболист, мама ее настроила против него. Но сейчас все углы сглажены, и девушка часто бывает у него дома.

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