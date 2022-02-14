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В образе лесной нимфы: Стеша Маликова с венком на голове и в платье-бюстье цвета хаки предстала на именинах

Дочь Дмитрия Маликова отпраздновала свой 22-й день рождения.

В образе лесной нимфы: Стеша Маликова с венком на голове и в платье-бюстье цвета хаки предстала на именинах
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Музыкант Дмитрий Маликов в своем микроблоге показал кадры с дня рождения своей дочери Стефании. Наследнице исполнилось 22 года, и по такому случаю она устроила большой праздник, на который, помимо родных, пригласила множество друзей.

В свой день рождения виновница торжества блистала в образе лесной нимфы. Стеша украсила голову венком из цветов и нарядилась в платье-бюстье цвета хаки.

Звездный отце запечатлел именинницу-дочку в момент, когда она произносила речь. «Горжусь своей доченькой», — подписал музыкант кадры.

У Дмитрия Маликова также есть маленький сынок Марк, которому в этом году уже исполнилось 4 годика.

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