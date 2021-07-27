«Это победа»: Стеша Маликова показала любимую игру младшего братика

Разница в возрасте у детей Дмитрия Маликова составляет 18 лет. Дочери Стефании сейчас 21 год, и девушка активно налаживает личную жизнь с хоккеистом Кириллом Капризовым, однако это не влияет на ее теплые и нежные отношения с трехлетним братиком Марком. Она его просто обожает и старается уделять много внимания.

Накануне Стеша поиграла с Марком в его любимую игру. На видео, которым она поделилась в микроблоге, малыш старается победить сестренку, но у него не всегда получается – маленькие ручки еще не слушаются.

«Цуефа, это победа», — подписала девушка видео.

Подписчики умилились кадрам игры Стеши с Марком: «Стешенька, ты замечательная сестра. Смотреть на вас с Маркушей сплошная радость», «Прелестные оба», «Какие милые люди. Симпатичный братик и безупречная красивая сестра Стефания», «Сладкая парочка», «Сладкий какой, Стеше повезло», «Марк красавчик! Так хорошо говорит для своего возраста! И спокойно воспринимает, что может победить ни только он, без воплей и трагедии».

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