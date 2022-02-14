Решение принято: семичасовое заседание суда по делу Валиевой завершилось в Пекине

В Пекине прошло заседание Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой. Семь часов участники выездной панели CAS рассматривали апелляцию Международного олимпийского комитета на решение о снятии отстранения Валиевой от Олимпиады. Слушание проходило в одном из пекинских отелей в онлайн-формате, сообщает «Матч-ТВ».

Генеральный директор ведомства Матье Риб заявил, что решение, принятое в ходе заседания, будет оглашено во второй половине дня по пекинскому времени.

Напомним, 15-летняя Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала. В ее пробе, взятой в декабре на Чемпионате России, были обнаружены следы запрещенного ВАДА препарата. Об этом стало известно сразу после победы российской сборной в командном турнире, сейчас спортсмены могут лишиться медалей, а Валиева – возможности выступить в личном турнире, который состоится 15 февраля.

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