Точку поставит суд: разбираться с допингом у Камилы Валиевой будет Спортивный арбитраж, известны сроки

МОК не согласился с отменой отстранения Валиевой от Олимпиады.

На Олимпиаде в Пекине обнаруженный в допинг-пробе 15-летней фигуристки Камилы Валиевой препарат стал поводом начать проверку. Россиянку временно отстранили от выступления в Пекине, но она смогла оспорить запрет и получила право вернуться к тренировкам и программам, поскольку проба была взята еще на Чемпионате России 25 декабря, она не имеет прямого отношения к Олимпиаде. Поэтому к делу подключился Спортивный арбитражный суд.

С этим решением Международный олимпийский комитет не согласился. И подал апелляцию. Окончательное решение в суде высшей спортивной юрисдикции обещают вынести до начала личного турнира, то есть до 15 февраля, сообщает сайт «Спорт КП».

При этом, вопрос с церемонией награждения сборной России по фигурному катанию останется открытым до оглашения судебного вердикта.

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