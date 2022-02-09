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Камила Валиева и сборная России будут лишены золотых медалей Олимпиады в Пекине

Фигуристка не примет участие в личном первенстве.

Камила Валиева и сборная России будут лишены золотых медалей Олимпиады в Пекине
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Сборная России по фигурному катанию будет лишена золотой медали Олимпиады в Пекине, несмотря на уверенную победу в командных соревнованиях. Более того, Камила Валиева, которая, как выяснилось, употребляла препарат для лечения проблем с сердцем, не выступит в личном первенстве.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Срок наказания для российской фигуристки будет принят уже после игр в Пекине.  Как отмечает источник, в настоящий момент на МОК оказывается по этому поводу серьезное давление.

Ранее стало известно, что награждение сборной России на Олимпиаде в Пекине было сдвинуто на стуки. После и вовсе отменено на неопределенный срок.

Напомним, что Камила Валиева еще до отъезда в Пекин сдала положительный тест на кардиологический препарат. Он не влияет на спортивные результаты, но внесен в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством. Решение о наказании фигуристки будет принимать Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство, сообщает «Спорт-Экспресс».

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