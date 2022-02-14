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Бывшему назло: Анастасия Волочкова щегольнула прелестями в маленьком красном платье

Звезда балета красиво расположилась в кресле у косметолога.

Бывшему назло: Анастасия Волочкова щегольнула прелестями в маленьком красном платье
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова переживает драму в личной жизни. Балерина рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым, с которым была счастлива на Мальдивах. Сейчас артистка приходит в себя и, чтобы повысить настроение и самооценку, отправилась наводить красоту.

В кабинете косметолога королева шпагатов появилась в маленьком красном платье, подчеркнувшем ее прелести фигуры – эффектное декольте и длинные стройные ножки. Она красиво возлежала на кушетке, позируя для своего микроблога. Когда бывший увидит, то явно пожалеет об упущенном счастье.

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Напомним, Сергей Кузнецов был женихом на шоу «Давай поженимся!», куда пришла балерина Анастасия Волочкова в статусе звездной свахи. Но они приглянулись друг другу и образовали пару. Отношения их продлились чуть больше месяца.

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