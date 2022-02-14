Бывшему назло: Анастасия Волочкова щегольнула прелестями в маленьком красном платье

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова переживает драму в личной жизни. Балерина рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым, с которым была счастлива на Мальдивах. Сейчас артистка приходит в себя и, чтобы повысить настроение и самооценку, отправилась наводить красоту.

В кабинете косметолога королева шпагатов появилась в маленьком красном платье, подчеркнувшем ее прелести фигуры – эффектное декольте и длинные стройные ножки. Она красиво возлежала на кушетке, позируя для своего микроблога. Когда бывший увидит, то явно пожалеет об упущенном счастье.

Напомним, Сергей Кузнецов был женихом на шоу «Давай поженимся!», куда пришла балерина Анастасия Волочкова в статусе звездной свахи. Но они приглянулись друг другу и образовали пару. Отношения их продлились чуть больше месяца.

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