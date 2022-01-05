«Я должен быть в Красной книге»: что известно о новом бойфренде Анастасии Волочковой

Никогда не знаешь наперед, где тебя поджидает твое счастье. Вот и Анастасия Волочкова встретила нового возлюбленного на программе «Давай поженимся!», куда пришла в качестве группы поддержки.

Балерина составила компанию жениху Сергею, которого никогда не видела ранее. И между ними пробежала искра в комнате жениха. Фрагменты беседы, которую показали в программе, засвидетельствовали, что совпадения у балерины и мужчины получились очень символичными.

Например, Анастасия заметила, что она пришла с открытой душой, и все, что сейчас происходит – это чистый экспромт, а значит искренне и по-настоящему. «Искренность — это очень редкое нынче качество», — заметила звезда.

«Если это редкое качество, то я человек, который должен быть в Красной книге. Потому что это качество у меня присутствует», — ответил на это жених.

А когда балерина напутствовала жениха перед встречей с невестой, она вручила ему букет. И, разглядывая состав, заметила, что композиция очень символичная, поскольку состоит из еловых веточек. «Я люблю русскую баню, я люблю все эти хвойные деревья!», — подчеркнула звезда.

Новым избранником балерины оказался 44-летний житель Подмосковья Сергей. Он является управляющим банным комплексом, воспитывает шестилетнего сына. С женой развелся спустя 20 лет брака, потому что та стала забывать приходить домой ночевать.

В итоге с шоу Анастасия Волочкова вышла под руку с Сергеем. И уже успела не только познакомиться с маленьким сыном нового избранника, но и улетела с ним на Мальдивы отдыхать.

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