«Мальчики против девочек»: Анна Седокова вместе с мужем и сыном презентовали кулинарное шоу

Певица Анна Седокова разместила в личном микроблоге ролик, в котором показала отрывок из ее кулинарного шоу.

Артистка создала проект на YouTube, где готовит вкусные блюда вместе с сыном Гектором и третьим мужем Янисом Тиммой.

К слову, у Седоковой вышел уже второй выпуск. Анна предложила поклонникам повторить рецепты, которые они показывают в своем шоу.

«Мальчики против девочек! Самый грандиозный баттл длинною в вечность! Я представляю тебе второй выпуск самого доброго семейного шоу «Не учите меня готовить», в котором мы узнаем, кто же, кто же? Вы можете спокойно включать наше шоу всей семьей и повторять за нами рецепты! Я даже объявляю белково-сахарный баттл с призом!», – отметила Седокова в личном микроблоге.

Напомним, ранее Анна Седокова пожаловалась на нянь для своего сына. Артистка рассказала, что большинство работниц не уважает ее время и не заботятся о ребенке. При этом няни хотят больше денег.

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