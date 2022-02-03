«Парень классный»: Анна Седокова оценила нового «Холостяка» на ТНТ

Исполнительница Анна Седокова заявила, что будет с удовольствием смотреть новый сезон шоу «Холостяк». Знаменитость обрадовалась, что продюсеры проекта добавили еще одного главного участника.

Седокова считает правильным, что новыми холостяками станут люди, несвязанные с шоу-бизнесом.

«Новость, которую не могу не обсудить — это, конечно, новый «Холостяк» на ТНТ. Выбор одобряю, потому что настало время других ребят. И что с того, что вы не знаете, кто это. Зачем вам вообще звезды шоу-бизнеса? Чтоб быть постоянно в шоу? Парень классный, судя по комментариям. Даже умные девушки его любят, не только красивые. Так что, кажется, сезон будет горячим», — отметила певица.

«А если будет два «Холостяка», как говорят по слухам, то я окончательно признаюсь в любви ТНТ. Потому что наконец-то у девушек будет право выбора. И это те перемены, которые мы всегда так ждали», — добавила артистка в личном микроблоге.

Напомним, ранее новый герой «Холостяка» Александр Гранков рассказал о своих эмоциях от свиданий с участницами романтичного проекта на ТНТ.

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