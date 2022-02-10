«Наглые, ужасные, некомпетентные»: Анна Седокова пожаловалась на няню для своих детей

Артистка не может найти хорошую помощницу, которая будет смотреть за ее наследниками.

Исполнительница Анна Седокова сообщила, что столкнулась с очередной недобропорядочной няней.

Певица пожаловалась на няню, которая не пришла к ее сыну Гектору. Работница Седоковой предупредила за час до начала своей смены о болях в животе. Исполнительницу такое отношение привело в ярость.

«А есть вообще няни нормальные и порядочные? Как можно за час до прихода написать, что у тебя болит живот. Когда ты только пробуешься. Он у тебя часа четыре назад не болел?» — заявила Седокова в личном микроблоге.

Анна добавила, что видела самых ужасных нянь в Монако. Знаменитость не понимает, как чужие люди могут неуважительно относиться к ее детям.

«Как мне надоели эти агентства нянь. Наглые, ужасные, некомпетентные работники. Предыдущая няня, проработавшая у нас три недели и которой мы заплатили вперед за месяц ожидания, плюс подали и заплатили за все визы — европейку и американскую, — во время получения зарплаты сказала, что она хочет в три раза больше», — рассказала певица.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.