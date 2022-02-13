66-летняя Ирина Хакамада после смерти мужа отдыхает в ночных клубах

Телеведущая и политик всегда стремилась к молодежи.

Ирина Хакамада не обращает внимание на свой возраст. Знаменитость отличается от большинства пенсионеров. И в выходные Хакамаду можно найти в ночном клубе.

Ирина Хакамада не так давно похоронила четвертого мужа Владимира Сиротинского. Ирина Хакамада тяжело переживала потерю близкого человека. Телеведущую поддерживала сама Примадонна.

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Несмотря на смерть мужа, политик нашла силы жить дальше. Спасение от скорби Ирина Хакамада ищет в общении с молодежью.

Ранее Хакамада заявляла, что всегда привлекала к себе более молодых ребят. И в свои 66 знаменитость проводит ночи в клубе с танцами под электронную музыку. Это телеведущая продемонстрировала в личном микроблоге.

К слову, о своей личной жизни Ирина Хакамада в последнее время не рассказывает. В жизнь дочери Марии писательница старится не лезть. У 25-летней наследницы Хакамады своя жизнь. А Хакамада не расстраивается, а находит себе новых друзей среди молодых и активных.

Напомним, ранее Ирина Хакамада продемонстрировала стройную фигуру в алом платье. Также знаменитость раскрыла свои параметры.

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