66-летняя Ирина Хакамада после смерти мужа отдыхает в ночных клубах

Ирина Хакамада не обращает внимание на свой возраст. Знаменитость отличается от большинства пенсионеров. И в выходные Хакамаду можно найти в ночном клубе.
Ирина Хакамада не так давно похоронила четвертого мужа Владимира Сиротинского. Ирина Хакамада тяжело переживала потерю близкого человека. Телеведущую поддерживала сама Примадонна.
Несмотря на смерть мужа, политик нашла силы жить дальше. Спасение от скорби Ирина Хакамада ищет в общении с молодежью.
Ранее Хакамада заявляла, что всегда привлекала к себе более молодых ребят. И в свои 66 знаменитость проводит ночи в клубе с танцами под электронную музыку. Это телеведущая продемонстрировала в личном микроблоге.
К слову, о своей личной жизни Ирина Хакамада в последнее время не рассказывает. В жизнь дочери Марии писательница старится не лезть. У 25-летней наследницы Хакамады своя жизнь. А Хакамада не расстраивается, а находит себе новых друзей среди молодых и активных.
Напомним, ранее Ирина Хакамада продемонстрировала стройную фигуру в алом платье. Также знаменитость раскрыла свои параметры.
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