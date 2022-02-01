Параметры модели: Ирина Хакамада, облаченная в красное платье, озвучила свой рост и вес

Известный коуч и бывший политик Ирина Хакамада не скрывает реальных цифр, ей это совершенно незачем.

Ирине Хакамаде грядущей весной исполнится уже 67 лет. Но вряд ли у кого-то повернется язык назвать ее пожилой женщиной.

В своем прекрасном возрасте Ирина Муцуовна выглядит безупречно. Она обладает стройной фигурой и красивыми ножками, которые любит демонстрировать, надевая наряды длиною по колено.

На этот раз Ирина Хакамада предстала в красном платье, которое открыло ее коленки. Так знаменитость облачилась по случаю наступления Нового года по Восточному календарю.

«Тигр пришел!» — написала под фото в микроблоге Ирина Хакамада.

Изумленные поклонники известного коуча и экс-политика пришли в восторг от ее безупречного внешнего вида и стройных ножек.

Они сделали ей комплименты и поинтересовались, сколько же весит Ирина Хакамада и какого она роста.

«61, 175», — кратко ответила звезда.

Подписчики хором заявили, что она просто модель и даже лучше.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.