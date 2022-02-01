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Параметры модели: Ирина Хакамада, облаченная в красное платье, озвучила свой рост и вес

Известный коуч и бывший политик Ирина Хакамада не скрывает реальных цифр, ей это совершенно незачем.

Параметры модели: Ирина Хакамада, облаченная в красное платье, озвучила свой рост и вес
Ирина Хакамада. Фото: Global Look Press

Ирине Хакамаде грядущей весной исполнится уже 67 лет. Но вряд ли у кого-то повернется язык назвать ее пожилой женщиной.

В своем прекрасном возрасте Ирина Муцуовна выглядит безупречно. Она обладает стройной фигурой и красивыми ножками, которые любит демонстрировать, надевая наряды длиною по колено.

На этот раз Ирина Хакамада предстала в красном платье, которое открыло ее коленки. Так знаменитость облачилась по случаю наступления Нового года по Восточному календарю.

«Тигр пришел!» — написала под фото в микроблоге Ирина Хакамада.

Изумленные поклонники известного коуча и экс-политика пришли в восторг от ее безупречного внешнего вида и стройных ножек.

Ирина Хакамада в красном платье
Ирина Хакамада в красном платье. Фото: instagram.com/irina_hakamada/

Они сделали ей комплименты и поинтересовались, сколько же весит Ирина Хакамада и какого она роста.

«61, 175», — кратко ответила звезда.

Подписчики хором заявили, что она просто модель и даже лучше.

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Ирина ХакамадаИрина Хакамада фотокрасное платьеКрасота вне возраста