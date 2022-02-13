Шик и блеск: Седокова подчеркнула линии фигуры искрящимся платьем

С некоторых пор Анна Седокова с семьей живет в Майами. Там артистка арендовала дом за четыре миллиона рублей в месяц. А недавно она приехала в Москву. В череде запланированных встреч, Анна решила провести вечер в компании подруг. Кадрами поделилась в своем инстаграме.

«Никогда не недооценивайте ценность «женских хороводов». Я так называю встречи с умными красивыми подругами . Вчера был прекрасный вечер», — написала Седокова.

На вечеринке Анна Седокова отметилась в искрящемся платье, которое подчеркнуло линии ее фигуры и запустила еще один бизнес.

Напомним, в конце прошлого года Седокова отметила свой 39-й день рождения. На этот раз певица учит дам не зависеть от мужчин и зарабатывать самостоятельно.

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