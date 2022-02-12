Как сейчас выглядит 56-летняя певица Анастасия после развода с Юлианом

В 90-е певица Анастасия была невероятно популярна, ее хиты звучали на радио и по телевизору. Артистка не скрывает, что в тот период ей было довольно сложно наладить нормальные отношения с коллегами.

Три года назад Анастасия вышла замуж за певца Юлиана. Артисты признавались, что дружили 27 лет прежде, чем между ними вспыхнули настоящие чувства.

Сначала певцы начали гастролировать вместе, а за кулисами одного из концертов Юлиан сделал своей подруге предложение руки и сердца. Однако их брак продлился недолго. В конце прошлого года Юлиан рассказал в проекте «Загугли звезду» о том, что они с Анастасией расстались.

В субботу, 12 февраля, Анастасия пришла в шоу «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой. Артистка заметно изменилась за последнее время.

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