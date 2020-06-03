«Мне стыдно!»: 54-летняя певица Анастасия жалеет, что ушла от шестого мужа к Юлиану

Год назад Анастасия вышла замуж в седьмой раз. Она в черном платье пошла под венец за Юлиана, с которым много лет у нее был роман. Влюбленные казались счастливыми. Они открыто говорили, как любят друг друга и даже похудели к свадьбе вместе. Однако минувшей весной стало известно, что они больше не живут вместе. Их счастье продлилось пять месяцев. Потом, по их словам, начались скандалы и ругань.

В передаче «Прямой эфир» 54-летняя Анастасия призналась, что муж очень хотел детей, но она не могла ему подарить наследника. Тогда Юлиан настоял на ЭКО. Две попытки стать матерью не увенчались успехом, а усыновлять ребенка артистка отказывается. Она уверена, что это стало их камнем преткновения. Но больше всего ее обидел тот факт, что Юлиан за ее спиной сообщил о предстоящем разводе журналистам. В беседе с Андреем Малаховым она призналась, что жалеет, что ушла от шестого мужа, Владимира.

«Андрей, я такая дура. У меня была эта любовь и забота. Я ее просто проворонила. Я обидела очень хорошего человека. Я настолько себя за это виню, ругаю. Я понимаю, что сделать ничего уже нельзя. Я даже не могу Володьке позвонить, потому что мне стыдно», — заявила Анастасия.

Ведущий вспомнил, что бывший муж очень любил певицу и даже уговаривал ее не идти замуж за Юлиана.

«Он даже меня не уговаривал. Он меня как-то пытался предупредить. Он мне говорил: «Ты понимаешь, что Юлиан не тот, кого ты себе нарисовала. Ты просто актриса, у тебя впечатления, фантазии. Ты себе придумала. Ты убедишься, что это был совершенно не тот человек». Он был так прав! Какая я дура!» — едва не плача рассказала женщина. «Я боюсь ему звонить, мне стыдно! Он оказался абсолютно прав. Я всегда считала себя абсолютно неглупой, а он оказался каким-то пророком, провидцем. Я даже больше его обидела, чем Юлиан со своим глупым заявлением о разводе за моей спиной. Я Вовку обидела больше, зная его ранимость», — пояснила она.

Развод пары назначен на 20 июня. Общаться и видеться с Юлианом певица отказывается. Она заверила, что вернула Юлиану дом, который ей подарил возлюбленный на свадьбу.