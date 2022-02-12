Константин Ивлев познакомил молодую жену с детьми от первого брака. Шеф-повар показал в своем Instagram, как он проводит время с семьей. Ивлев появился в ресторане с женой и двумя детьми. На кадрах можно заметить младшую дочь, сына, рядом с Константином — беременная жена Валерия. Все улыбаются и общаются в непринужденной обстановке. На следующий день Валерия показала, как вместе с мужем и его дочерью отправляется на продолжение прогулки.

Ведущий шоу «Адская кухня» в прошлом году женился на Валерии Куденковой, которая младше его на 20 лет. Сейчас влюбленные ждут пополнения в семье. Если для нее малыш станет первенцем, то для Константина — уже третьим наследником. Прошлый брак шеф-повара продлился 20 лет.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.