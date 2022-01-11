«Подняла все отделение на уши»: беременная жена Константина Ивлева угодила в скандал

Беременная жена Константина Ивлева угодила в скандал. Валерия Куденкова простудилась во время новогодних праздников и обратилась за помощью в Лапино. Ожидая очереди к терапевту, девушка вызвала возмущение одной из посетительниц своим кашлем. При этом Валерия соблюдала санитарные нормы и была в медицинской маске.

«Выходит медсестра и говорит: «Я сейчас врача позову. У нас можно сделать и УЗИ, и КТ, если будут показания врача». У женщины рядом просто увеличились глаза. Ее возмущение было видно даже через маску. «Вы что, болеете?» — сказала она мне. Я посмотрела на нее и ответила: «Мы в приемном отделении, здесь 80 процентов болеют. Да, я простужена, но у меня нет ковида. Не переживайте», — рассказала жена шеф-повара в stories своего Instagram.

Слова Валерии девушку не убедили. Сначала она старалась держаться подальше, а потом устроила скандал.

«Она подняла все отделение на уши. У меня даже температуры нет. Просто, наверное, из-за беременности эта инфекция никуда не денется. Я болела восемь дней, все наладилось почти. Пока я ждала врача, она стояла за стенкой и косилась на меня. Чтобы вот так шарахаться? Я вообще офигела. Причем, где? В больнице», — поделилась Валерия Куденкова.

Жена Ивлева призналась, что беременность дается ей нелегко. Врачи запретили ей есть сладкое из-за выявленного сахарного диабета.

Сам Константин Ивлев сейчас отдыхает на Мальдивах с двумя детьми от первого брака — Марией и Матвеем.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.