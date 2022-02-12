«Надо принять таблетку для хладнокровия»: глава МОК Адамс призвал к спокойствию в «деле Валиевой»

По словам чиновника, всем, кто причастен к этой истории, необходимо успокоиться.

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс призвал всех, кто следит за событиями вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, сохранять спокойствие.

Ранее в адрес британского журналиста Риата Аль-Самаррай стали поступать угрозы. Это случилось после того, как он задал российской фигуристке прямой вопрос, употребляла ли она допинг.

«Речь идет о 15-летней спортсменке, но места угрозам ни при каких обстоятельствах нет, очень просим оставаться уважительными друг к другу. Я думаю, всем надо принять таблетку для хладнокровия». Марк Адамс

Напомним, что сборная России по фигурному катанию, которая победила в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, до сих пор не получила золотые награды. Допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, сообщает rsport.ria.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.