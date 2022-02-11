Скромно, но чистенько! Загитова в трико дала заглянуть в свой гостиничный номер в Пекине

Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане похвасталась мини-рекордом. Теперь у нее миллион подписчиков в Instagram.

Пока 15-летняя олимпийская чемпионка в командном турнире по фигурному катанию Камила Валиева вместе со всей сборной ждет вручения золотых медалей после переполоха с сомнительным допинг-тестом, Алина Загитова балует поклонников свежими снимками в микроблоге. Фигуристка дала заглянуть в ее гостиничный номер в Пекине, показав свои по-спартански скромные условия: в объектив попала достаточно тесная комната с двухспальной кроватью, шкаф с зеркалом и вешал для верхней одежды. Ничего лишнего, полный минимализм.

Сама Алина сложи руки так, чтобы получилось сердечко. Его фигуристка «отправила» своим фанатам, похваставшись мини-рекордом. Теперь у спортсменки миллион подписчиков в Instagram. Загитова позировала в гостиничном номере в вязаной шапочке, алом джемпере с олимпийской символикой, трико и носочках.

«Наш первый миллион!! Я благодарна, что вы продолжаете следить за моей жизнью и дарите мне всю свою любовь и поддержку! Каждый из вас часть большой #ZagiFamily, которую я безумно люблю! Спасибо, что вы есть, спасибо, что поддерживаете и остаетесь рядом. Дальше будет еще больше интересного, обещаю!» — отметила Загитова.

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