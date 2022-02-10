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Камила Валиева с опозданием появилась на тренировке личного турнира на Олимпиаде в Пекине

При этом одна из ее главных соперниц Анна Щербакова вообще на разминке не появилась.

Камила Валиева с опозданием появилась на тренировке личного турнира на Олимпиаде в Пекине
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева с опозданием появилась на утренней тренировке на Олимпиаде в китайском Пекине перед личным турниром. Перед журналистами она предстала через две минуты после начала сессии.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Заметим, что Александра Трусова появилась сразу же на льду, как только диктор объявил об этом. Причем она во время разминки упала с не самого сложного элемента — двойного акселя.

Еще одна россиянка Анна Щербакова вообще не пришла по каким-то причинам на тренировку, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камила Валиева попала под подозрение допинг-служб. Ее проба, взятая еще в декабре прошлого года, оказалась подозрительной.

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