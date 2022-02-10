Камила Валиева с опозданием появилась на тренировке личного турнира на Олимпиаде в Пекине

При этом одна из ее главных соперниц Анна Щербакова вообще на разминке не появилась.

Российская фигуристка Камила Валиева с опозданием появилась на утренней тренировке на Олимпиаде в китайском Пекине перед личным турниром. Перед журналистами она предстала через две минуты после начала сессии.

Заметим, что Александра Трусова появилась сразу же на льду, как только диктор объявил об этом. Причем она во время разминки упала с не самого сложного элемента — двойного акселя.

Еще одна россиянка Анна Щербакова вообще не пришла по каким-то причинам на тренировку, сообщает «Спорт-Экспресс».

больше по теме Камила Валиева и сборная России будут лишены золотых медалей Олимпиады в Пекине Фигуристка не примет участие в личном первенстве.

Напомним, что Камила Валиева попала под подозрение допинг-служб. Ее проба, взятая еще в декабре прошлого года, оказалась подозрительной.

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