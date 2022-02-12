Глаз не отвести: Каролина Севастьянова в белоснежном комбинезоне-бюстье щегольнула формами

Звезда Олимпийских игр-2012 Каролина Севастьянова давно обосновалась в Монако со своим бойфрендом, которого перестала скрывать совсем недавно. Красавица-гимнастка совсем не скучает по холодной московской зиме, стараясь проводить время заграницей.

Перед тем как отправиться на очередной морской курорт, Севастьянова провела вечер в одном из ресторанов Монако. Для выхода в свет красавица нарядилась в кипенно-белый комбинезон-бюстье, подчеркнувший ее идеальные формы, и запечатлелась на память.

Снимок в Instagram неизменно вызвал бурю эмоций в комментариях. Фолловеры залюбовались красоткой и усыпали любимицу лестными комплиментами.

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