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Глаз не отвести: Каролина Севастьянова в белоснежном комбинезоне-бюстье щегольнула формами

Гимнастка позировала на фоне панорамы Монако.

Глаз не отвести: Каролина Севастьянова в белоснежном комбинезоне-бюстье щегольнула формами
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Звезда Олимпийских игр-2012 Каролина Севастьянова давно обосновалась в Монако со своим бойфрендом, которого перестала скрывать совсем недавно. Красавица-гимнастка совсем не скучает по холодной московской зиме, стараясь проводить время заграницей.

Перед тем как отправиться на очередной морской курорт, Севастьянова провела вечер в одном из ресторанов Монако. Для выхода в свет красавица нарядилась в кипенно-белый комбинезон-бюстье, подчеркнувший ее идеальные формы, и запечатлелась на память.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Снимок в Instagram неизменно вызвал бурю эмоций в комментариях. Фолловеры залюбовались красоткой и усыпали любимицу лестными комплиментами.

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