«В Монако за свет выходит 500 евро в месяц»: Боня рассказала, сколько платит за ЖКХ в Европе и России

У модели, как известно, есть недвижимость в разных странах.

Модель и бывшая звезда шоу «Дом-2» Виктория Боня в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала, сколько платит за услуги ЖКХ в своей российской квартире и в Монако, где у нее, как известно, также есть недвижимость.

«Я сама плачу по всем счетам за коммуналку. В Монако за свет выходит 500 евро в месяц. Причем мне даже летом такие счета приходили. Если вовремя не оплатить, то там сразу все отключат».

Виктория Боня

Как отметила звезда, в России услуги ЖКХ, конечно, обходятся ей намного дешевле.

«Тут я плачу 12 тысяч рублей. Это все вместе: свет, отопление, даже охрана. Как только мне приходят платежки, то я сразу все оплачиваю. Стараюсь с оплатой не задерживаться», — заметила Виктория Боня.

Ранее телеведущий Максим Галкин на шоу «Вечерний Ургант» пожаловался на достаточно большие счета на услуги ЖКХ в своем замке в деревне Грязь. При этом точную сумму он называть не стал, но отметил, что она немалая.

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