«Обратил внимание на прическу»: эксперт рассказал правду о внешнем виде Малахова

В последнее время вокруг внешности телеведущего ходит много слухов.

В январе Андрей Малахов отметил свой юбилей. Известному телеведущего исполнилось 50 лет. В последнее время в Сети все чаще обсуждают его внешний вид. Ведь, по слухам, звезда экрана стал носить парик. Фанаты беспокоятся – не связано ли это с болезнью.

Накануне Андрей Малахов появился в студии «Прямого эфира», где записывали цикл программ. Адвокат Андрей Алешкин, который стал приглашенным экспертом, высказался о внешнем виде телеведущего.

«Хочу отметить, что Андрей хорошо выглядит. Он, как и прежде, активно ведет шоу, все полтора часа был сконцентрирован и бодр. Мы находились в непосредственной близости, и я обратил внимание на его прическу. На парик не похоже, обычная укладка. Грим тоже самый простой — похоже, ведущему нечего скрывать. Если допустить, что у него все-таки есть проблемы со здоровьем, на внешности это никак не сказывается. И за кадром ничего подобного не обсуждается», — цитирует «Комсомольская правда» Алешкина.

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