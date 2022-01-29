«Спасет от финансовых потерь»: Волочкова может лишиться части имущества после свадьбы

Анастасия Волочкова засобиралась замуж. В свое 46 она еще ни раз не ставила штамп в паспорте. Но, похоже, в ближайшее время ситуация может измениться. В канун Нового года Анастасия познакомилась с Сергеем Кузнецовым. Пара провела отпуск на Мальдивах, а после стало известно, что ранее у брутального красавца были проблемы с законом.

Адвокат Андрей Алешкин предупреждает, что в случае, если балерина выйдет замуж за Сергея, то половина нажитого имущества может быть конфискована после развода.

«По закону, все, что имелось у Волочковой до брака, не подлежит конфискации. Но если в браке будет приобретен, например, автомобиль или дорогостоящая недвижимость, 50% могут забрать — это уже имущество мужа. Поэтому я бы рекомендовал балерине, если она все-таки захочет оформить отношения, заключить брачный контракт: это спасет от финансовых потерь. Как бы то ни было, я желаю Анастасии Волочковой семейного счастья», — цитирует Алешкина «Комсомольская правда».

Кроме того, юрист отметил, что судимость Кузнецова считается снятой за давностью лет.

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