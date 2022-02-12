После драматичного расставания: немногословная Волочкова на тренировке показала свои способности в растяжке

Балерина после разрыва с банщиком Сергеем стала более серьезной и закрытой.

Бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова недавно пережила болезненную драму в личной жизни. Ее роман с банщиком Сергеем Кузнецовым, которого она нашла на «Давай поженимся!», закончился расставанием с взаимными упреками в публичном поле.

Судя по тому, как сейчас себя ведет балерина, разрыв стал для нее проверкой на прочность. Она с головой ушла в работу, а ее видео в соцсетях стали немногословными и менее жизнерадостными. Вот и сейчас на тренировке звезда сцены просто молчала, погрузившись в процесс.

Отбивая чеканно свой поперечный шпагат, балерина казалась задумчивой и грустной. Возможно, она по-прежнему мыслями с Сергеем. Несмотря на то, что воссоединилась с давним бывшим, бизнесменом Олегом. Вероятно, это для того, чтобы позлить банщика.

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