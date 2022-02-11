Модель Эшли Грэм раскрыла имена своих рожденных в 2022 году близнецов

Икона plus-size до сих пор не может поверить, что у нее теперь трое детей.

В начале 2022 года знаменитая модель plus-size Эшли Грэм стала мамой во второй раз, причем теперь у нее три ребенка, ведь вторая беременность принесла 34-летней звезде близнецов.

10 февраля знаменитость опубликовала в социальной сети фото, как она кормит новорожденных мальчиков грудью, а заодно поделилась с поклонниками, какие имена дала малюткам.

«Малачи и Роман. Мои мальчики были лучшими учителями и самым большим напоминанием о том, что я могу делать сложные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей», — написала Эшли в Instagram.

Она также пообещала, что скоро поделится с поклонниками новой информацией о том, как родила двойню.

Напомним, с 2010 года модель замужем за оператором Джастином Эрвином. Ее родные были в шоке, когда девушка рассказала им о свадьбе с темнокожим мужчиной. Но брак звезды оказался крепким. В начале 2020 года Эшли родила сына Айзека, и уже в 2021-м стало известно, что она снова беременна.

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