Знаменитая пышнотелая модель плюс-сайз Эшли Грэм родила первенца

Американка Эшли Грэм прославилась на весь мир своими пышными формами, благодаря которым миллионы девушек перестали стремиться к параметрам 90-60-90 и начали проповедовать бодипозитив. В 2016 году Эшли стала первой plus-size-моделью, которая появилась на обложке знаменитого журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. Модель снималась для множества знаменитых брендов, ее фотографии красовались на обложках культовых журналов Vogue, Elle, Glamour.

В 2010 году Эшли Грэм вышла замуж за кинооператора Джастина Эрвина. Спустя девять лет в августе 2019 супруги сообщили о беременности модели. 10 миллионов подписчиков с любопытством следили за обновлениями в Инстаграм Эшли, а она старательно документировала свою беременность, ничего не скрывая и не приукрашивая. Так, модель призналась, что за девять месяцев набрала больше 20 килограммов, но нисколько об этом не переживает.

20 января 2020 года звезда сообщила, что два дня назад успешно родила малыша: «В 18.00 в субботу наша жизнь поменялась к лучшему. Спасибо за вашу любовь и поддержку в это потрясающее время. 18.01.2020», — написала Эшли в сториз Инстаграм. Еще раньше звездные супруги сообщали, что у них будет мальчик. Для обоих родителей это первый ребенок. Имя новорожденного пока неизвестно.