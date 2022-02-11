Заворотнюк рассказала о самочувствии бабушки, ухаживающей за ее мамой

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Анна Заворотнюк, активно ведет микроблог в Instagram.

Наследница Анастасии Заворотнюк охотно рассказывает о себе и своей жизни. Довольно часто Анна Заворотнюк устраивает интерактивы с подписчиками, во время которых отвечает на вопросы, интересующие ее аудиторию.

Нередко они касаются ее мамы, актрисы Анастасии Заворотнюк. Как известно, рядом с ней сейчас постоянно находится самый близкий человек Анастасии Заворотнюк — мама актрисы Валентина Заворотнюк.

Понимая, что на плечах пожилой женщины лежит непосильная нагрузка, подписчики поинтересовались у Анны Заворотнюк ее здоровьем.

«Как себя чувствует ваша бабуля?» — задали вопрос Анне в Сети. «Валек хорошо! Дай ей бог здоровья», — ответила Анна Заворотнюк.

Судя по всему, у нее с бабушкой, которую она ласково называет «Валек», прекрасные отношения. А вот с отчимом и мужем Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым у Анны все складывается непросто.

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