«Она раздражает Петра»: режиссер объяснил, почему дочь Заворотнюк не общается с Чернышевым

По словам Анатолия Демидова, наследница и муж актрисы практически не разговаривают друг с другом.

Режиссер Анатолий Демидов, который близок к семье актрисы Анастасии Заворотнюк, заявил, что наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анна практически перестала общаться с мужем матери – фигуристом Петром Чернышевым.

«У них не сложилось душевных отношений. И, возможно, это из-за того, что каждый из них по-своему переживает общую семейную беду. Чернышев все держит глубоко в себе. Анна же взяла манеру делиться с подписчиками в Инстаграме, что раздражает Петра». Анатолий Демидов

В окружении Заворотнюк поговаривают, что Чернышев не в силах запретить Анне говорить с подписчиками о ее матери. Наследница актрисы считает себя публичной личностью, поэтому и рассказывает иногда о родительнице. Удивляться этому не стоит. Анна зарабатывает на рекламе в соцсетях. Она вынуждена подогревать интерес к себе, делясь деликатными подробностями, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Анна Заворотнюк действительно порой делится новостями о родительнице. Пользователям, как и журналистам, крайне интересна эта тема.

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