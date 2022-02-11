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«С юбилеем, дорогая»: Иосиф Пригожин трогательно поздравил бывшую жену

Лейла Фаттахова отмечает день рождения.

«С юбилеем, дорогая»: Иосиф Пригожин трогательно поздравил бывшую жену
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: instagram.com/prigozhin_iosif/

Более десяти лет Иосиф Пригожин счастлив в браке с певицей Валерией. При этом продюсер смог сохранить прекрасные отношения со своими бывшими женами. Так, в своем инстаграме он трогательно поздравил вторую супругу Лейлу Фаттахову, которая родила ему дочь Елизавету, и поделился совместным снимком.

Иосиф Пригожин с бывшей женой и дочкой Лизой
Иосиф Пригожин с бывшей женой и доской Лизой. Скриншот: instagram.com/prigozhin_iosif/

«С юбилеем тебя, дорогая! Спасибо тебе за дочь! Выздоравливай скорее и отпразднуем как следует», — написал Пригожин.

Напомним, на днях средней дочке Иосифа Пригожина – Елизавете исполнилось 23 года. У нее, как и у мамы, — прекрасные отношения с новой семьей отца и его женой.

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