«У меня своя жизнь»: Бородина высказалась о новом романе Омарова с женой футболиста

Как отметила телеведущая, ей уже давно «на все по фигу».

Телеведущая Ксения Бородина в сторис Instagram прокомментировала новый роман своего бывшего мужа бизнесмена Курбана Омарова. Одна из подписчиц спросила ее, как она относится к женам футболистов.

«Девочки, вы тут не самые хитрые. Я понимаю, что, задавая такие вопросы, вы хотите вывести меня на эмоции, залезть под кожу. Но все дело в том, что мне давно по фигу. У меня своя жизнь». Ксения Бородина

Как отметила Ксения Бородина, дело вовсе не в женах футболистов, косметологах, бывших женах и «просто девочках-дурочках». По ее словам, сейчас не так много порядочных людей. А вот людей, задающих бестактные вопросы, к сожалению, очень много.

Напомним, что Курбан Омаров закрутил роман с женой футболиста Федора Кудряшова Анастасией. Сам футболист отмечал, что с супругой он давно расстался.

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