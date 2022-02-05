«Ей тоже машины не хватало»: Курбан Омаров побаловал дочь Ксении Бородиной

Бывший муж телеведущей показал, что получила во время совместного шопинга Теона Омарова.

В последних Stories личного микроблога экс-избранника Ксении Бородиной – Курбана Омарова – появились кадры шопинга знаменитости с дочкой Теоной.

Бизнесмен провел выходные вместе с наследницей. Теона Омарова в худи с мишкой на груди и светлых джинсах дополнила образ грубыми ботинками со шнуровкой.

Курбан вместе с Теоной долго бродили по огромным магазинам столицы, скупая все на своем пути. Теона Омарова выходила из торгового цента с большими пакетами, из-под которых едва можно было разглядеть малышку.

«Оказывается, ей тоже машины не хватало», – отметил заботливый отец.

Предприниматель купил для своей дочери розовый игрушечный Гелендваген. И тогда Тона успокоилась. Наконец младшая дочь Ксении Бородиной нашла то, что давно искала.

Напомним, ранее бывшая жена Курбана Омарова в платье с крупным горошком и кроп-жакете со строгими плечами вышла на променад с подружками. Ксения Бородина повеселилась в столичном заведении, пока ее дочка развлекалась с папой.

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