Брик — о единственной дочери Зое: «Ее глазами мне идет любая прическа, я всегда молодая»

Еще летом актриса ни с того ни с сего постриглась под мальчика, сделав короткую стрижку «ежик».

Еще в июне Евгения Брик сменила имидж, показав себя в Instagram с элегантной прической. Она сделала короткую стрижку под мальчика с «ежиком». Такое преображение многим поклонникам актрисы пришлось по вкусу. Некоторые даже писали, что жена режиссера Валерия Тодоровского помолодела на 10 лет. Тогда никто и представить не мог, что спустя восемь месяцев Евгении не станет. И причиной всему болезнь, которую актриса скрывала от поклонников и прессы.

При этом Евгения Брик старалась жить полной жизнью: на свое 40-летие в сентября устроила мини-путешествие в Венеции и как никогда радовалась новому персональному году. Актриса была полна надежд и планов. Но им не суждено было сбыться… А вот последние снимки Евгении с короткой стрижкой, их сделала 12-летняя Зоя. Говоря о единственной дочке, актриса призналась, что для своей девочки она всегда будет самой красивой и молодой мамой.

«Как же хорошо, когда дочь любит и умеет фотографировать. Бери любую фотографию сделанную Зоей и помещай без всяких обработок, точно не прогадаешь. Если смотреть на меня ее глазами, то мне идет любая прическа, я всегда молодая и самая лучшая. Абсолютно все дети так видят своих мам, это и есть удивительная, высшая сила любви и приятия», — писала Евгения Брик.

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