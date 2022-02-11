10-й сезон «Склифосовского»: первые кадры со съемок
Видео
Как приготовить полезные синнабоны с маком
Видео

«Не допущу, чтобы выросла девочкой, которая Пушкина не читала»: Тодоровский и Брик хотели увезти дочь из США

Зоя с первого класса посещала американскую школу.

«Не допущу, чтобы выросла девочкой, которая Пушкина не читала»: Тодоровский и Брик хотели увезти дочь из США
Евгения Брик с дочкой Зоей. Фото: кадр из шоу "Скажи Гордеевой"

Режиссер Валерий Тодоровский в недавнем интервью Катерине Гордеевой объяснял, почему хочет вместе с женой актрисой Евгенией Брик увезти дочь Зою из США.

Евгения Брик и Валерий Тодоровский
Евгения Брик и Валерий Тодоровский. Фото: Globallookpress.com

«В Америке ходит в школу моя дочь. Это важный момент. Ей 12 лет. Надо ее перевозить в Москву. И отправить в школу здесь. Надо чтобы она была русскоговорящая и русскокультурная. Я не допущу, чтобы она выросла девочкой, которая Пушкина не читала. И не сможет прочитать «Анну Каренину» на русском языке».

Валерий Тодоровский

Как отмечал Тодоровский, близится момент, когда он «устроит депортацию дочери в Москву». «Я уже присмотрел школу. Это сложно. Когда в Америке проводил время, то я понимал, что у американцев другой культурный код. Мне Бекмамбетов говорил: «А как ты там общался в некоторых ситуациях», — рассказывал Тодоровский.

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

АмерикаВалерий ТодоровскийВалерий Тодоровский последние новостиЕвгения БрикУмерла Евгения Брик