«Не допущу, чтобы выросла девочкой, которая Пушкина не читала»: Тодоровский и Брик хотели увезти дочь из США

Режиссер Валерий Тодоровский в недавнем интервью Катерине Гордеевой объяснял, почему хочет вместе с женой актрисой Евгенией Брик увезти дочь Зою из США.

«В Америке ходит в школу моя дочь. Это важный момент. Ей 12 лет. Надо ее перевозить в Москву. И отправить в школу здесь. Надо чтобы она была русскоговорящая и русскокультурная. Я не допущу, чтобы она выросла девочкой, которая Пушкина не читала. И не сможет прочитать «Анну Каренину» на русском языке». Валерий Тодоровский

Как отмечал Тодоровский, близится момент, когда он «устроит депортацию дочери в Москву». «Я уже присмотрел школу. Это сложно. Когда в Америке проводил время, то я понимал, что у американцев другой культурный код. Мне Бекмамбетов говорил: «А как ты там общался в некоторых ситуациях», — рассказывал Тодоровский.

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте сорока лет. Причиной смерти, по предварительным данным, стало онкологическое заболевание.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.