«Не хочется в это верить»: Билан вспомнил, как снимался с Брик в музыкальном фильме «Не молчи»

По словам музыканта, они смеялись и разговаривали с актрисой в гримерке.

Музыкант Дима Билан в Instagram вспомнил, как снимался вместе с актрисой Евгенией Брик в музыкальном фильме «Не молчи».

«Не хочется во все это верить и слышать новости такого свойства, но жаль. Очень жаль! Такая светлая и добрая, искренняя, веселая и талантливая Евгения Брик! Помню, как мы разговаривали и смеялись в гримерке, поддерживая настроение на съемочной площадке непростого музыкального фильма «Не молчи». Дима Билан

По словам Димы Билана, в этом материальном мире часто из жизни уходят именно талантливые и добрые люди. Как думает Билан, они просто не хотят видеть то, что происходит сейчас в этом мире «преломленных зеркал». Певец выразил соболезнования родным и близким Евгении Брик.

Напомним, что Евгения Брик ушла из жизни в возрасте 40 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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