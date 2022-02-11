«Женя, прекрасная Женя. Как оглушили»: Виторган высказался в связи со смертью Брик в сорок лет

Как отметил актер, в происходящее практически невозможно поверить.

Актер Максим Виторган в Instagram заявил, что ему сложно поверить в смерть актрисы Евгении Брик. Она ушла из жизни в возрасте сорока лет.

«Женя, прекрасная Женя. Невозможно ничего сказать. Как оглушили. 10 февраля умерла Женя Брик. Светлая память. Соболезнования родным». Максим Виторган

Заметим, что точная причина смерти Евгении Брик пока неизвестна, но, скорее всего, речь идет об онкологии.

Евгения Брик известна ролями в «Оттепели», «Стилягах», фильме «Географ глобус пропил» и многих других картинах. У Евгении осталась дочь Зоя и муж известный режиссер Валерий Тодоровский.

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