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Ей было всего сорок лет: умерла жена Валерия Тодоровского актриса Евгения Брик

В последнее время звезда «Стиляг» и «Оттепели» сильно болела.

Ей было всего сорок лет: умерла жена Валерия Тодоровского актриса Евгения Брик
Евгения Брик и Валерий Тодоровский. Фото: Globallookpress.com

На 41-м году жизни умерла актриса Евгения Брик. Она известна ролями в «Оттепели», «Стилягах», фильме «Географ глобус пропил» и многих других картинах.

У Евгении осталась дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский.

Близкая подруга Евгении Брик журналистка Катерина Гордеева сообщила некоторые подробности на своей страничке в Фейсбуке. «Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — заметила Гордеева.

Напомним, что в 2008 году Евгения Брик вместе со своим мужем Валерием Тодоровским уехала жить в Америку.

 

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