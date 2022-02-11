Олимпийка на платье и короткие юбки: тренды весны 2022 года
Видео
Как Людмила Артемьева променяла театр на сериалы и не пожалела
Видео

И годовалая Лили веселится рядом: Мерьем Узерли устроила праздник в день рождения старшей дочки

Первенцу звезды «Великолепного века» исполнилось 8 лет.

И годовалая Лили веселится рядом: Мерьем Узерли устроила праздник в день рождения старшей дочки
Мерьем Узерли. Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem

Актриса Мерьем Узерли, прославившаяся в России благодаря сериалу «Великолепный век», поделилась трогательными кадрами с празднования дня рождения своей старшей дочки Лары. Исполнительница роли Хюррем султан устроила для именинницы домашнее и вкусное веселье.

День рождения дочки Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Вкусный торт с восемью свечками, воздушные шарики, подарки и веселые покатушки на новеньком велосипеде – кадры, которые опубликовала в своем микроблоге звезда, передали веселое и теплое настроение с праздника.

«8 лет. Как быстро летит время! С невероятно горжусь тобой и люблю тебя больше, чем можно выразить словами!», — написала мама Мерьем.

Дочки Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Кстати, буквально месяц назад, звездная мама праздновала первый день рождения младшей малышки, Лили, которая тоже повеселилась на именинах сестренки от души.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

 

Тэги

"Великолепный век"Мерьем УзерлиМерьем Узерли последние новостиновости шоу-бизнеса