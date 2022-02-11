И годовалая Лили веселится рядом: Мерьем Узерли устроила праздник в день рождения старшей дочки

Актриса Мерьем Узерли, прославившаяся в России благодаря сериалу «Великолепный век», поделилась трогательными кадрами с празднования дня рождения своей старшей дочки Лары. Исполнительница роли Хюррем султан устроила для именинницы домашнее и вкусное веселье.

Вкусный торт с восемью свечками, воздушные шарики, подарки и веселые покатушки на новеньком велосипеде – кадры, которые опубликовала в своем микроблоге звезда, передали веселое и теплое настроение с праздника.

«8 лет. Как быстро летит время! С невероятно горжусь тобой и люблю тебя больше, чем можно выразить словами!», — написала мама Мерьем.

Кстати, буквально месяц назад, звездная мама праздновала первый день рождения младшей малышки, Лили, которая тоже повеселилась на именинах сестренки от души.

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